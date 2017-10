Den «Léman» gibt es nun auch in elektronischer Form

Bereits befinden sich Lémans im Wert von rund 150'000 Franken im Umlauf (Archivbild) © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Das vor zwei Jahren in der Genferseeregion lancierte alternative Zahlungsmittel «Léman» gibt es neu auch in elektronischer Form. Bis am Samstagmorgen hatten bereits rund 50 Nutzer über eine Anwendung oder auf der Internetseite ein elektronisches Konto eröffnet.