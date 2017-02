Den Thurgau hat es am schlimmsten erwischt

«Wir haben keine einzige Meldung erhalten», heisst es bei den Kantonspolizeien Appenzell Innerrhoden, Ausserrhoden und St.Gallen. Die Nacht verlief offenbar ruhiger als erwartet. «Wir sind froh, hat der Sturm uns verschont und dass alles gehalten hat», sagt Roland Koster, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden.

Nicht ganz so ruhig verlief die Nacht im Kanton Thurgau. In Arbon krachte ein Baum in ein Haus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auch die Autobahn blieb vom Sturm nicht verschont. Auf der Autobahn A7 Winterthur Richtung Kreuzlingen waren am Abend Bäume auf die Fahrbahn gestürzt. Diese blockierten eine Fahrbahn. «Die Spur ist sauber abgesperrt, man kann vorbei fahren», sagte die Kantonspolizei Thurgau.

(enf)