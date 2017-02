Die betroffene Denner-Filiale in La Tour-de-Peilz VD war nach dem Überfall den gesamten Freitag geschlossen. © KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Bei einem Überfall auf eine Denner-Filiale in La Tour-de-Peilz in der Waadt ist am Freitag ein Angestellter leicht verletzt worden. Der unbekannte Täter konnte trotz einer intensiven Fahndung entkommen.