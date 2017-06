«Deppenfalle» schnappt immer wieder zu

Die Höhenbegrenzungs-Tafel vor der Bahnhofunterführung Frauenfeld, kurz nach dem Kreisel, sollte eigentlich nicht zu übersehen sein. Trotzdem bleiben hier ab und zu Lieferwagen in der Unterführung stecken. Im Volksmund wird die Unterführung «Deppenfalle» genannt.

Gefühlt erreichen uns auf der Redaktion alle paar Wochen eine solche Polizeimeldung. Sie heisst immer gleich:« In der Unterführung stecken geblieben». Doch tatsächlich passiert es durchschnittlich nur etwa ein Mal im Jahr, das letzte Mal am Freitag.

Vor der Unterführung kommt es aber immer wieder zu Komplikationen: Einige Lieferwagen-Fahrer merken, dass sie nicht durchkommen werden und müssen mühsam wenden, wie Anwohner in den Medien berichten. Andere wiederum landen in der Falle. Immerhin bleiben die Lenker in den meisten Fällen unverletzt und es gibt jeweils nur einen Sachschaden – und eine Busse.

Die Thurgauer Kantonsspolizei liefert nicht in allen Fällen ein Foto – nur in den auffälligeren. Wir haben sie für euch gesammelt und wolle damit sagen: Achtung, die Unterführung ist 2,70 Meter hoch – Lieferwagen kommen nicht durch.

