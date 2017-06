Der 100-Millionen-Mann am CSIO

Es ist quasi ein Fulltime-Job. Peter Kindhauser ist nicht selten bereits um 7 Uhr auf dem Gelände des CSIO St.Gallen beim Reitstadion Gründenmoos und geht erst wieder um 24 Uhr. Nebenher hat er noch eine eigene Firma. Sein Engagement am CSIO dauert normalerweise eine ganze Woche von Sonntag bis Sonntag, obwohl der wichtigste Reitsportanlass der Schweiz offiziell nur vier Tage dauert. «Wir haben jedes Jahr etwa 200 Boxen für die rund 160 Pferde. Diese aufzustellen und abzubauen dauert halt eine Weile. Ich freue mich aber jedes Jahr auf diese Zeit. Wir haben gute Leute bei uns im Team und sind gut aufgestellt», sagt Peter Kindhauser.

Eine grosse Verantwortung

Weil die Spitzenpferde von Guerdat, Fuchs und Co. einen Millionenwert haben, muss natürlich auch die Sicherheit gewährleistet sein. Nebst viel Sicherheitspersonal Tag und Nacht werden die Stallungen auch von Kameras überwacht. Der Gesamtwert der Pferde übersteigt locker 100 Millionen Franken. «Dass eine grosse Verantwortung damit einhergeht bin ich mir bewusst. In all den Jahren ist allerdings noch kein Pferd abhanden gekommen», betont Peter Kindhauser. Für die Pflege der teuren Tiere sind er und sein Team nicht zuständig. Dafür haben die Spitzenreiter eigens ihre Pflegerinnen und Pfleger dabei.

Seit nun schon 15 Jahren ist der Thurgauer CSIO-Stallchef. Davor war er allerdings auch schon dabei. «Vor kurzem habe ich meine erste Akkreditierung gefunden. Diese stammt aus dem Jahr 1991. Da musste ich schmunzeln. Denn das Foto darauf sieht mir nicht mehr allzu ähnlich. Meine Frau fragte sogar, woher ich denn das Foto habe.» Der 56-Jährige hat während all den Jahren viel erlebt am CSIO. Zum «Schäferstündchen-Skandal», als vor zwei Jahren Mitten in der Nacht ein Hengst zu einer Stute schlich, möchte Kindhauser nichts mehr sagen. «Das ist Schnee von gestern.»

Grill und Pferde

Bei einer anderen Anekdote ist der Pferdeliebhaber gesprächiger. «Vor einigen Jahren, es war ein wunderschönes Turnier mit super Wetter, bauten die Pflegerinnen und Pfleger zwischen den Lastwagen hinter dem Stall einen Grill – mit Einkaufswagen von der nahen Shopping Arena. Der Shopping Arena fehlten danach zwar zwei Einkaufswagen, die Pflegerinnen und Pfleger hatten dafür eine super Party und eine gute Zeit.» Peter Kindhauser ist sich sicher, nicht nur deswegen kommt der ganze Springreitertross jedes Jahr so gerne nach St.Gallen.

(uli)