«Der Aescher als das Paris der Schweiz»

«Das Reka-Feriendorf Unräsch ist eine Erfolgsgeschichte und war 2016 während 254 Tagen komplett ausgebucht», sagte Damian Pfister, Verwaltungsrat und Leiter Reka-Ferien Schweiz an der Generalversammlung in Urnäsch am Freitag. Auch das Jahr 2017 präsentiert sich bis anhin wie im Vorjahr, schreibt die Appenzellerzeitung.

Pfister ist überzeugt, dass die Destination Appenzellerland für Touristen attraktiv ist. «So wird der Aescher bereits als das Paris der Schweiz gehandelt.» Das Rekadorf Urnäsch biete eine breite Angebotspalette und es herrsche eine herzliche Atmosphäre. Dies sind nur einige Punkte, welche den Erfolg von Urnäsch mitbestimmen und das Feriendorf Urnäsch zum nationalen Zugpferd machen», sagte Pfister.