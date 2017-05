Der Äthiopier Tedros wird neuer WHO-Generaldirektor

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afrikas Kandidat, hat das Rennen um den Chefposten bei der WHO gemacht. (Aufnahme vom Januar 2017) © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Der Äthiopier Tedros Adhanom Ghebreyesus ist zum neuen Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gewählt worden. Das bestätigten Diplomaten, die bei der Abstimmung am Dienstagabend im Saal waren. Die WHO wollte das Wahlergebnis am Abend bekanntgeben.