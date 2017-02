Der Alpstein als Fasnachts-Beiz

Der ganze Alpstein zügelt diese Fasnacht ins Restaurant Rössli in Haseln. © Raphael Rohner

In diesen Tagen beginnt die Beizenfasnacht in Appenzell. Eine der verrücktesten Beizen steht in Haslen. Sie wird in diesem Jahr zum Alpstein, samt Drehrestaurant und Chinesen. Ein Augenschein.