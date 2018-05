«Der CSIO soll ein Volksfest sein»

Sportler und Organisatoren fiebern dem nächsten CSIO gleichermassen entgegen. (v.l.n.r: Werner Muff, Andy Kistler, Nayla Stössel, Edouard Schmitz) © FM1Today/Dario Brazerol

Der grösste und wichtigste Pferdesportanlass der Schweiz wird in diesem Jahr für das kleine Portemonnaie zugänglicher. Einen Stehplatz ergattert man neu nicht nur am Donnerstag, sondern auch am Samstag gratis.