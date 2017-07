«Der Dreck gehört einfach dazu»

Von oben bis unten voll mit Schlamm - so mögen es die OASG-Fans am liebsten. © FM1Today/Fabienne Engbers

Sie hat genau so Tradition wie der Schnitzelbrot-Stand oder das erste Konzert am Sonntagmorgen – die «Stars & Stripes-Rutsche». Wenn es am Schlammgallen mal wieder geregnet hat, dann wird sie von den mutigen Festivalbesuchern in Betrieb genommen.