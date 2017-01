Der Erfinder des «Cuauhtemiña» wird 44

Cuauhtémoc Blanco gilt als einer der besten Fussballer, die Mexiko je hervorgebracht hat. Seine Profikarriere startete Blanco erst im Alter von 19 Jahren in der ersten mexikanischen Liga. 2000 wechselte der Mexikaner nach Europa, konnte bei Real Valladolid allerdings nicht überzeugen und kehrte in sein Heimatland zurück.

Blanco war 2007 einer der ersten «grossen» Spieler in der Major League Soccer. Erst durch die sogenannte «Beckham-Regel» wurde sein Wechsel in die USA überhaupt möglich. Als er bei den Chicago Fire vorgestellt wurde, kamen 5000 Fans ins Stadion und feierten den Mexikaner.

Nicht nur in Südamerika war Blanco schon lange zur Legende geworden. Die Fussballwelt konnte sich bei den Weltmeisterschaften in Frankreich (1998), Korea/Japan (2002) und Südafrika (2010) von seinem Talent überzeugen. 1999 dominierte er mit Mexiko den Konföderationen-Cup, Blanco wurde mit sechs Goals Torschützenkönig, Mexiko gewann den Final gegen Brasilien. Über 100 Mal streifte sich Blanco das Trikot der «Tri» über.

Dass er auch künftig einen fixen Platz in der Geschichte des Fussballs haben wird, dafür hat Blanco mit seinen aussergewöhnlichen Tricks gesorgt. Am berühmtesten wurde der nach ihm benannte «Cuauhtemiña», bei dem der Ball zwischen die Füsse geklemmt und so die Gegner übersprungen wird. Für Aufsehen sorgten jeweils auch seine kuriosen Ballannahmen, ob mit dem Rücken oder dem Po, Cuauhtémoc Blanco war immer für eine Überraschung gut.





Heute ist Blanco Bürgermeister der Stadt Cuernavaca in der mexikanischen Provinz Morelos. Er gewann für die Partido Socialdemócrata, die sozialdemokratische Partei, äusserst knapp den Posten. Erst eine Nachzählung konnte 2015 Klarheit zum Resultat schaffen.