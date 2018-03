Der erste echte Frühlingstag

«Es ist einfach traumhaft schön», sagen Gäste in einem Gartencafé in der St.Galler Altstadt am Samstagmorgen. Während im Hintergrund noch Schnee auf den Hügeln liegt, haben die meisten Restaurants Stühle herausgestellt und ihre Gartenbeizen eröffnet.

Manch einer grillte erstmals wieder ein Stück Fleisch oder eine Bratwurst auf seinem Grill. Der Frühling ist mit dem anstehenden Beginn der Sommerzeit wieder da.

