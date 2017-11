Der erste Schnee ist da

Der Zeitpunkt, zu dem man das Sommerkleid in den Estrich verbannt und dafür Handschuhe, Mütze und Skijacke hervor holt, ist definitiv da. Zum ersten Mal diesen Winter schneit es heute Montag bis ins Flachland.

Obwohl die Bergspitzen im FM1-Land noch im Nebel verschwinden, kann man den Schnee in der Luft schon riechen. Es ist in der Nacht auf Montag richtig kalt geworden und der Regen hat sich im Laufe der Nacht in Schnee verwandelt.

Den ganzen Tag soll es noch weiter schneien oder regnen, die Temperaturen liegen bei maximal fünf Grad.

Habt ihr heute Morgen auch eine weisse Überraschung erlebt? Schickt uns eure Bilder und Videos mit Name und Ortsangabe an redaktion@fm1today.ch.

(enf)