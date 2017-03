Der FC Wil: «Wir sind gerettet»

«Der FC Wil ist gerettet», sagt Roger Bigger, Präsident FC Wil. Die Aktienmehrheit ist nun wieder in Schweizer Händen, sie sei auf verschiedene vor allem regionale Geldgeber verteilt. «Die Sanierung ist geglückt», sagt Manfred Raschle von der Gönnervereinigung. Dank der reduzierten Kosten und den Lohneinbussen, die die Spieler bereit waren, auf sich zu nehmen, ist die kommende Saison für den FC Wil gesichert. Um wen es sich bei den Geldgebern handelt, wollten die Verantwortlichen des FC Wil nicht bekannt geben. Es wurde einzig von einer «breiten Abstützung gesprochen».

Zurück zum alten Vereinsgeist

Trotzdem sieht es finanziell nicht rosig aus. «Der FC Wil bleibt auf jeden noch so kleinen Sponsorenbeitrag angewiesen», sagt Maurice Weber, Verwaltungsrat FC Wil. Künftig will der Club aber nicht nur auf Spendensammlungen zurückgreifen, sondern auch verschiedene Aktionen durchführen, die Geld bringen könnten. «Der FC soll wieder zu jenem Verein werden, den wir alle gekannt haben», sagt Weber.

Lizenz für die nächste Saison beantragt

Zuversichtlich zeigt sich die FC-Leitung auch, in Sache Lizenz 2017/2018. Das Budget beträgt 2,5 Millionen Franken, ein guter Teil davon ist gemäss Manfred Raschle bereits gesichert. «Wir gehen davon aus, dass unsere Unterlagen genügen und wir schon in erster Lizenz die Bewilligung erhalten werden.»«Die Februar-Löhne können am Mittwoch ausgezahlt werden. Bis spätestens am Freitag auch die März-Löhne», sagt Roger Bigger auf Nachfrage der Journalisten. Auch die Sozialleistungen werden allesamt gezahlt. Über ein Abstiegs-Szenario will Bigger nicht sprechen: «Das gibt es für uns nicht»

Der neue Trainer

Maurizio Jacobacci folgt auf den Trainer Ronny Teuber. Jacobacci trainierte bis Anfang März beim FC Schaffhausen. Am Montag gab der FC Wil den Vertragsabschluss mit dem Italiener bekannt. Dieser trainiert seine neue Mannschaft.

Der Liveticker zum Nachlesen.