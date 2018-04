Tore über Tore: YB schiesst das 4:2

Die Berner starten besser in die erste Hälfte und schiessen bereits in den ersten 15 Minuten das 1 zu 0. Nach einer halben Stunde können die St.Galler allerdings ausgleichen und kurz vor der Pause folgt das 2 zu 1. Nur wenige Minuten später schiesst YB das 2 zu 2. Die beiden Mannschaften gehen mit je 2 Toren in die Pause. Direkt danach trifft YB zum 3:2 und doppelt gleich nach mit dem 4 zu 2.

Nebst dem Spiel interessiert die Fans auch eine neue Anschaffung des FC St.Gallen. Der «Beerjet» soll ab heute das schnellste Bier in einem Schweizer Fussballstadion liefern. 1000 Biere pro Stunde kann die Maschine produzieren, sechs Stück in sieben Sekunden. Im Kybunpark stehen per sofort zwei solche «Beerjets», die durstige Kehlen stopfen.

