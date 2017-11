Die St.Galler Regierung will Geld sparen, indem der Kanton künftig festlegt, wo teure Feuerwehr-Einsatzgeräten stationiert sein sollen. Bis anhin haben die Gemeinden unter sich geregelt, wo die Spezialfahrzeuge parkiert sind. Zum Artikel.

Die Tage werden kürzer und die Temperaturen deuten langsam aber sicher auf den Wintereinbruch hin. In Heiden nutzt man diese Zeit und eröffnet am Mittwoch mitten in der Gemeinde ein Eisfeld. Nicht ganz einfach, beim anhaltenden Regen. Zum Artikel.