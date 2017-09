Der Fledermaus-Herbst ist da

«So herzig!» Die Reaktionen auf ein Bild einer Fledermaus in der Unterführung Erchingerstrasse in Frauenfeld sorgt für Entzückung. Der Post sahnt in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Frauefeld, wenn» ordentlich Likes ab. An der Betondecke hängt eine kleine Fledermaus und schläft seelenruhig. Dass das kein Platz für eine Fledermaus ist, scheint dem Tierchen völlig egal zu sein.

Es könnte eine geschwächte Fledermaus sein

Doch der kleinen Fledermaus könnte es möglicherweise alles andere als wohl sein, sagt Elias Bader von der Stiftung Fledermausschutz: «Im Herbst, speziell nach Schlechtwetterperioden, kann es sein, dass gewisse Fledermäuse schon so geschwächt sind, dass sie sich irgendwo hinhängen und dort dann auch sterben.» Mehr kann Bader zum Zustand des nachtaktiven Geschöpfs nicht sagen: «Ich kann aufgrund der beiden Bilder nicht sehen, ob sie sich nur ausruht, oder tatsächlich schwach ist.»

Verschiedene Gründe fürs Hängen in der Öffentlichkeit

Dass Fledermäuse in der Nacht herumjagen und am Tag meist die Lüfte scheuen, ist bekannt. Neben Schwäche gibt es aber auch noch andere Gründe für Fledermäuse, sich direkt vor den Augen von Menschen auszuruhen, sagt Bader: «Im Sommer, nach der Paarung, gründen die Weibchen untereinander für gewöhnlich ihre eigenen Kolonien, während die Männchen entweder alleine oder in kleinen Kolonien unterwegs sind.» Das gleiche gelte für junge, männliche Fledermäuse, die im Herbst ihre Selbständigkeit entdecken, indem sie eine neue Kolonie suchen. «Wenn diese Männchen dann längere Zeit umherfliegen und sich zu weit von ihrem Geburtsort entfernen, müssen sie sich irgendwann verstecken.» Weil die Tiere dann so müde seien, müssen sie sich oft auch an nicht sehr idealen Orten ausruhen.

Was tun mit der Fledermaus?

«Wenn man eine Fledermaus wie hier in einer Unterführung sieht, muss man erst einmal nichts unternehmen», sagt Bader. Falls das Tier aber am nächsten oder am übernächsten Tag noch immer dort hängt, sollte man sich mit dem Fledermausschutz in Verbindung setzen. Dann sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es der Fledermaus nicht gut geht. In diesem Fall lohnt sich ein Besuch auf der Webseite des Fledermausschutzes oder ein Anruf auf das Fledermausschutz-Nottelefon (079 330 60 60).