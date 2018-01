Der grüne Diät-Hit der Stars

In Zusammenarbeit mit:

Hollywoodstars wie Jennifer Aniston, Josh Duhamel, Jennifer Lopez und Cameron Diaz (und viele weitere Stars, siehe Galerie) schwören bei ihren Fitness- und Schlankheitsbestrebungen auf den morgendlichen «Glowing Green Smoothie». Er versorgt den Körper mit ganz vielen wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen. Zugleich kurbelt der grüne Fitness-Hit den Stoffwechsel beziehungsweise die Fettverbrennung kräftig an und macht lange satt. Du kannst den aktuellen Lieblingsdrink vieler Stars ganz easy selbst zuhause zubereiten. Wir verraten dir hier das Rezept.

Zutaten für ein Glas:

3 Handvoll Spinat (auch tiefgefroren möglich)

1 Handvoll Lattich

4 dl Wasser

1 Stange grüner Sellerie

1 Apfel

1 Birne

1 Banane

2 TL frischgepresster Zitronensaft

1 EL gehackte Petersilie

Zubereitung

– Das Gemüse und die Früchte waschen und so klein schneiden, dass sie in den Mixer passen.

– Das Blattgrün und das Wasser in den Mixer geben. Den Mixer einschalten und auf niedrigster Stufe beginnen. Anschliessend die Drehzahl langsam bis zum Höchstwert steigern.

– Den Mixer stoppen und die restlichen Zutaten in den Mixbehälter geben. Erneut auf niedrigster Stufe den Mixvorgang starten und anschliessend die Drehzahl erhöhen.

– Wenn eine sämige Flüssigkeit entstanden ist, den Smoothie in ein Glas abfüllen und geniessen.

