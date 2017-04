Da steht er und will St.Gallen provozieren. Lionel aus Basel mit seinem Youtube-Kanal Ask Switzerland. Doch die St.Galler nehmen sein Schild «Ich esse meine Bratwurst mit Senf» gelassen. «Selber schuld», sagt ein Mann im vorbei gehen und trifft es eigentlich am besten.

Eine Dame findet – er sei ein «Banauseli, das mache sie nur mit den Weisswürsteli» aus Österreich. Und ein paar Jungs bezeichnen den Basler lachend als «Grüsel».



(agm)