Der trendige Badeanzug vom amerikanischen Hersteller «Beloved» ist im Netz ein Aufreger. Er ist so speziell, dass er in der Badi garantiert ein Hingucker wird. Ob positiv oder negativ, sei dahingestellt. Der «sexy chest swimsuit» sieht so aus, als würde Frau männliche Brustbehaarung tragen. Und auch der Rücken präsentiert sich recht haarig. Die Vloggerin Safiya Nygaard hat den Badeanzug nun einen Tag lang getestet und ging mit ihm natürlich auch an den Strand.

(gre)