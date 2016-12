«Der Inhalt ist wichtiger als die Form»

Es gib unzählige Webseiten, auf denen man seine eigene elektronische Postkarte auswählen, gestalten und dann gleich an beliebig viele Empfänger verschicken kann. Vor allem elektronische Weihnachtskarten gibt es wie Sand am Meer und mit allen erdenklichen Sujets. Da gibt es welche mit Weihnachtsbäumen, animierte mit Glitzerregen oder sanftem Schneefall oder gar solche, auf denen ein Weihnachtsmann Jingle Bells singt. Manche davon sind sogar schon mit einer Textvorlage versehen, sodass der Absender nur noch den Namen des Empfängers einfügen muss. Doch genau das sei das Problem mit elektronischen Weihnachtskarten, sagt der Stilexperte Christian Leschzyk. «Elektronische Weihnachtspost erhält leider schnell einen unpersönlichen Charakter und verursacht beim Empfänger eher Enttäuschung als Freude.»

Inhalt wichtiger als Form

Beim Versenden von Weihnachtspost – egal auf welchem Weg – sei vor allem Eines wichtig: Die Nachricht muss persönlich und individuell für jeden einzelnen Empfänger verfasst sein. «Wichtig ist, dass man etwas schreibt, dass man so keiner anderen Person schreiben würde. Man kann sich auf schöne gemeinsame Erlebnisse aus dem vergangenen Jahr beziehen oder auf künftige Pläne, die man gemeinsam geschmiedet hat», erklärt Christian Leschzyk und betont: «Der Inhalt ist viel wichtiger als die Form oder das Medium.»

Grundsätzlich sei nichts gegen elektronische Weihnachtsgrüsse einzuwenden, sagt der Stilexperte, allerdings müsse in Bezug auf die Form immer an den Empfänger gedacht werden. «Verschickt man die elektronische Weihnachtskarte an jemanden, der sich mit elektronischen Medien wohlfühlt, ist das bestimmt eine schöne Idee. Ist der Empfänger jedoch eine Person, die damit wenig anzufangen weiss, sollte eine andere Form, wie eine handschriftliche Karte gewählt werden. Schliesslich möchte man dieser Person mit seiner Nachricht ja etwas Gutes tun.»

Im eigenen Stil

Auch Christian Leschzyk war schon Empfänger elektronischen Grüsse unmittelbar vor den Feiertagen. «Wenn dann noch ein Zitat aus dem Internet auf die Karte kopiert wurde, überlege ich mir jeweils schon, ob die Leute einfach in letzter Minute noch an mich gedacht haben und mir die selbe Karte schicken, wie dutzend anderen.» Pauschal würde er aber nicht behaupten, dass es vorwiegend Minimalisten und Spätzünder seien, die auf diese Art der Weihnachtsgrüsse zurückgreifen würden. Heute seien solche elektronischen Karten sehr beliebt und keinesfalls weniger geeignet als handschriftliche Karten oder Telefonanrufe. Dies stelle er auch immer wieder in Kursen fest. Seinen Kursteilnehmern rät der Stilexperte jeweils vor allem dies: «Wer Weihnachtspost – auch elektronische – mit Stil überbringen möchte, tut es am Besten in seinem ganz eigenen Stil.»

(stm)