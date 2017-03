Der Kran ist geborgen

Zwei weitere Kräne wurden benötigt, um den Kran zu bergen. © FM1Today / Sandro Zulian

Zwei Tage nachdem ein Pneukran in Rorschacherberg in ein Tobel gestürzt ist, haben am Mittwoch die Bergungsarbeiten begonnen. Mehrere Stunden lang waren die Arbeiter beschäftigt. Schliesslich konnten Teile des komplett zerstörten Faltkrans erfolgreich aus dem Tobel gehoben werden.