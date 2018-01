Der lange Weg der Frauen nach Rom

«Die katholische Kirche schliesst die Hälfte der Bevölkerung aus, Frauen können nicht mitbestimmen oder ein Pfarramt bekleiden oder gar Päpstin werden», sagt Regisseur Silvan Maximilian Hohl (21). Der Titel seines knapp zweistündigen Dokumentarfilms «Habemus Feminas» spielt denn auch auf die Papstwahl an.

1200 Kilometer zu Fuss nach Rom

Um die Gleichberichtigung der Frauen in der katholische Kirche einzufordern pilgerten mehrere Frauen zwischen Mai und Juli 2016 von St.Gallen nach Rom. Der Film zeigt einerseits Stationen auf dem Weg ins Herz der römisch katholischen Kirche, andererseits auch Frauen, die sich ernsthaft an der Kirche beteiligen möchten, aber in den verknöcherten Strukturen zu wenig Platz und Raum für Mitbestimmung finden.

Filmcrew hat sich in die Pilgergruppe integriert

Der Regiesseuer Silvan Maximilian Hohl ist katholisch sozialisiert und deshalb auch an der Kirche grundlegend interessiert. Zusammen mit Tontechniker Ahren Merz und Kameramann Nino Burkart, beide konfessionslos, integrierten sie sich in die Pilgergruppe und reflektieren im Film über den Glauben.

Der Film ist in nüchternem Schwarzweiss gedreht. Hohl sagt dazu in der in der FM1-Sendung Gott und d’Wält: «Die katholische Kirche ist im Zeitalter von Schwarzweiss stehen geblieben und denkt auch so, deshalb hatte ich keine andere Möglichkeit, als den Film Schwarzweiss zu drehen.»

Aufführungen in der Region: Sonntag, 14. Januar 12.30 Uhr – Kinok Lokremise St.Gallen, Mittwoch, 17. Januar 14.30 Uhr – Kinok Lokremise St.Gallen, Samstag, 27. Januar 13.00 Uhr – Kinok Lokremise St.Gallen, Donnerstag, 22. März 19.30 Uhr – Kino Passerelle Wattwil, Freitag, 25. Mai 20 Uhr – Cinetreff Herisau

Sendung Gott und d’Wält, Sonntag, 14. Januar: