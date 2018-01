Der nächtliche Besuch beim Bäcker

Es ist mitten in der Nacht, – der letzte Schluck vom Bier ist, als müsste man ihn kauen. Der Beizer wirft die letzten Gäste aus der Bar. Draussen ist alles zu und dunkel. Einzig in der Backstube brennt Licht. Bei diesem Anblick meldet sich der Magen mit einem lauten Knurren… Vielleicht einfach mal ans Fenster klopfen?

Einen ganzen Käsefladen

Diese Situation kennen in Altstätten wohl so einige Party-Gänger. Vor allem wenn die Fasnacht beginnt, häufen sich die Nachtbesuche beim Bäcker, sagt Tinus Rist, Chef der Feinbäckerei Rist. «Plötzlich klopft es am Fenster und es stehen junge Leute draussen. Erst letzte Woche haben wir mitten in der Nacht einen ganzen Käsefladen verkauft.»

Nicht nur das Party-Volk sucht nachts das Fenster der Bäckerei Rist auf. «Wenn die Bars schliessen, kommt manchmal ein Beizer mit seinem ganzen Personal zu uns», sagt Tinus Rist. «Oder die Rettung St.Gallen holt sich auf dem Weg ins Spital Altstätten einen Nacht-Snack in der Pause. Das ist auch für unser Nachtpersonal sehr lustig».

Zehn Brötli auf einmal

Zum Nachtpersonal gehört Franziska Loher, sie arbeitet seit 17 Jahren in der Feinbäckerei Rist. Manchmal staunt sie nicht schlecht über die Wünsche des Nachtbesuchs. «Ich habe auch schon ein halbes ‹Pfünderli› mit Fleisch gefüllt», sagt sie lachend. «Oder jemand bestellt zehn Brötli und isst dann alle alleine auf».

Am beliebtesten sind laut Franziska Loher nachts die Eierbrötli, – ausser es ist kalt draussen. «Während der Fasnacht sind auch die Käseküchlein hoch im Kurs. Die geben auf dem Heimweg schön warm.»

Trinkgeld für die «Retter»

Franziska Loher freut sich über die Besuche in der Nacht. «Manchmal klopft es, und ich kann grad nicht von einer Arbeit weg. Die jungen Leute sind fast immer anständig und warten, bis ich Zeit habe. Es gibt selten Probleme.» Dass sich die jungen, meist alkoholisierten Leute in der Nacht anständig benehmen, sagt auch Andrea Kellenberger, die schon seit 26 Jahren im Rist arbeitet. «Sie sind oft extrem dankbar, wenn wir das Fenster öffnen. Sie bezeichnen uns dann als grosse Rettung und geben uns sogar Trinkgeld.»

Sind die Besucher dann doch mal laut, oder können sie sich nicht für ein Brötli entscheiden, wird das Fenster kurzerhand wieder zugemacht, sagt Andrea Kellenberger.

Kein Geld mehr im Sack

Auch schon war das Geld nach den Bar-Aufenthalten zu knapp für ein Eierbrötli, sagt der Chef Tinus Rist lachend. «Zum Glück gibt es gleich neben unserer Bäckerei einen Bankomaten.» So muss niemand mit leerem Magen nach Hause und das Aufwachen am nächsten Tag ist bestimmt ein bisschen erträglicher.

(kov)