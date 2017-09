Der neue Bundesrat ist in seiner Heimat Tessin angekommen

Bad in der Menge: Der neu gewählte Bundesrat Ignazio Cassis, Mitte, spricht am offiziellen Fest zu seinen Ehren auf der Piazza Governo in Bellinzona. © KEYSTONE/TI-PRESS/GABRIELE PUTZU

Zusammen mit Freunden und Sympathisanten ist der neue Tessiner Bundesrat Ignazio Cassis am Donnerstagmittag in einem Sonderzug von Bern Richtung Süden gefahren. Im Heimatkanton nahm er ein Bad in der Menge und wurde wie ein Popstar gefeiert.