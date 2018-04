Der neue Star bei den Foo Fighters

Beim Start ihrer US-Tour war es wieder soweit: Dave Grohl fragte einen Typen aus dem Publikum, ob er ein bisschen mit den Foo Fighters spielen wolle. Dann kam der grosse Auftritt des «KISS Guys», ein Typ mit Motörhead-Shirt und der klassischen KISS-Gesichtsbemalung im Stile von Gene Simmons.

Der Typ bekam von Grohl die Gitarre umgehängt und sofort spielte die Band «Monkey Wrench». Was dann folgte, haben die Foo Fighters wohl nicht erwartet. Yayo Sanchez, so heisst der «KISS Guy» richtig, spielte unglaublich gut.

In der 7-Minuten-Version des Hits von 1997 traf er jeden Ton, überzeugte sogar mit zwei Soli. Dave Grohl versicherte danach dem Publikum, dass der Auftritt «100 Prozent echt» war. Niemand aus der Band habe gewusst, dass der Typ so gut spielen könne. Grohl meinte später sogar, dass von all den Leuten, die schon je mit den Foo Fighters spielen durften, der «KISS Guy» der bisher «fucking best» war.

SO EXCITED FOR @foofighters TONIGHT!!!!!! A post shared by Yayo Sanchez (@yayosanchez333) on Apr 18, 2018 at 2:08pm PDT

(red.)