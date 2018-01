Der Ostschweiz gehen die Äpfel aus

Für Ostschweizer Früchte- und Gemüsehändler sind harte Zeiten angebrochen. Wegen der schlechten Ernte vom vergangenen Jahr kommt es in der Ostschweiz zu einer Apfelkrise, wie es sie seit 30 Jahren nicht mehr gegeben hat. «Einigen Händlern fehlt über die Hälfte an Äpfel und Birnen im Lager. Sie werden bereits im Februar nicht mehr genügend Obst haben, um ihren Betrieb auslasten zu können», sagt Marc Wermelinger, Geschäftsführer des Schweizerischen Früchte- und Gemüse-Verbands. Das habe zur Folge, dass die Betriebe Kurzarbeit einführen müssen. Eines der betroffenen Unternehmen ist die Firma Tobi Seeobst AG. In Bischofszell erwartet man bereits anfangs Frühling Kurzarbeit für knapp die Hälfte der Angestellten.

Doch auch andere Mostereien haben zu kämpfen und sind auf Äpfel aus dem Ausland angewiesen, wie sie im TVO-Beitrag erzählen:

(red.)