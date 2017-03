«Der Räuber» von Robert Walser an der Winkelwiese in Zürich

Sebastian Krähenbühl (r) und Mareike Sedl spielen Niklaus Helblings Bühnenfassung des "Räuber"-Romans von Robert Walser. Premiere war am 16. März 2017 im Theater an der Winkelwiese in Zürich. © Judith Schlosser

Das Theater an der Winkelwiese in Zürich hat ein Flair für geheimnisvolle Stoffe. Nach Thomas Bernhards Monolog «Gehen» ist Robert Walsers Roman «Der Räuber» angesagt. Die quirlige Bühnenfassung von Niklaus Helbling hatte am Donnerstag Premiere.