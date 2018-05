Der romantischste Moment am Auffahrtslauf

«Ich bin jetzt 21 Kilometer gerannt, doch ich bin noch nicht fertig», sagt Manuel Huber, als er im kybunpark nach dem Halbmarathon ankommt. Dann wendet er sich seiner Partnerin Daniela Künzler zu und beginnt die Rede, die ganz klar auf einen Hochzeitsantrag hinausläuft. «Das Einzige, was noch zu unserem kompletten Glück fehlt, ist, dass du Daniela meine Frau wirst», sagt er zum Schluss und geht in die Knie.

Verspäteter romantischer Antrag

Daniela sagt mit Tränen in den Augen «Natürlich!» ins Mikrophon, und der ganze kybunpark applaudiert für die frisch Verlobten.



Verlobt waren die beiden aber schon vorher. Weil Manuel für zwei Jahre einen Job in den USA angenommen hat und die Familie natürlich mitreisen soll, ist eine Vermählung nicht nur sinnvoll, sondern auch nötig, damit es mit den Visa für die beiden und ihre Söhne Colin und Mias in den USA klappt. Der Hochzeitstermin musste schnell festgelegt werden. Mit dem Antrag am Auffahrtslauf wollte Manuel die Romantik des Antrags nachholen.

Hochzeit in einer Woche

Auch wenn Daniela schon wusste, dass sie bald heiraten, musste sie den Antrag vom Donnerstag ein bisschen verdauen. «Ich konnte nicht gut einschlafen. Aber ich bin glücklich», sagt sie.

Die Hochzeit wird – anders als der Antrag auf grosser Bühne – im kleinen Rahmen ausfallen. Nächsten Freitag ist bereits der Termin auf dem Standesamt. Am Samstag wird dann bei einem Brunch gefeiert. Ende Jahr wird die Familie in die USA auswandern. Die Startnummern dieses historischen Auffahrtslaufs von Daniela und Manuel werden ganz sicher mitreisen.

(red.)