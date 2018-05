Rückreiseverkehr am Gotthard zieht langsam an

Harzige Fahrt in den Süden: Vor dem Gotthard - hier bei Wassen UR - stauten sich die Fahrzeuge zeitweise auf 28 Kilometern. © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Nach 28 Kilometern Stau vor dem Gotthard-Nordportal am Samstag und überraschend auch acht Kilometern am Sonntag rollt die Rückreisewelle am Pfingstmontag nur langsam an.