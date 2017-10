Der «Schlagersonntag» im Überblick

Das wird kein gewöhnlicher OLMA-Sonntag! Ab 11 Uhr senden die Radio Melody Moderatoren Maria Nüesch und Sandro Stampa live von der grössten Ostschweizer Messe in St.Gallen. Die Besucherinnen und Besucher vor Ort können interaktiv am Wunschkonzert teilnehmen, den Stars beim Interview zuschauen oder an der Radio Melody Fotobox vielleicht den ein oder anderen Schnappschuss aufs Handy holen (mit der Radio Melody App).

Ab 16 Uhr öffnen sich die Türen zur Sendung «Werners Schlagerwelt» auf dem OLMA Jahrmarkt. Direkt beim Schulhaus Blumenau geben sich die Schlagersternchen Melissa Naschenweng, Michael Fischer, Steffen Jürgens, Vincent Gross, die Fäaschtbänkler und Robin Marc quasi das Mikrofon in die Hand. Der musikalische Schlagerabend wird präsentiert von Werner Plüss.

Der Eintritt kostet pro Person 10 Franken.

Ablauf Livesendung Messe (Halle 2.0 / Stand 11)

11.00 Uhr – Start Livesendung, Wunschkonzert bis 13.00 Uhr

13.00 Uhr – Interview Robin Marc

13.20 Uhr – Interview Steffen Jrügens

13.40 Uhr – Interview Michael Fischer

14.00 Uhr – Interview Melissa Naschenweng

14.20 Uhr – Interview Vincent Gross

14.40 Uhr – Interview Fäaschtbänkler

15.00 Uhr – Ende Livesendung von der Messe

Ablauf «Werners Schlagerwelt» live (Jahrmarktgelände)