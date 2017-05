© abc Production/Pressebild

Seine Unberechenbarkeit befeuerte stets den Erfolg Marilyn Mansons. Und auch mit seinem kommenden Album «Heaven Upside Down» können sich seine Fans auf geniale, finstere und immer kreative Momente freuen. Marilyn Manson live am Donnerstag, 23. November 2017, um 19:30 Uhr in der Samsung Hall in Zürich.