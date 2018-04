Der schönste Gin

Der Swiss Packaging Award wird jedes Jahr in verschiedenen Kategorien vergeben. Damit werden kreative und besondere Verpackungen geehrt. Die St.Galler Werbeagentur Kraftkom freut sich sehr über den Award. «Es ist der erste Preis dieser Art, den wir gewonnen haben. Weil uns das Design selber besonders gut gefallen hat, haben wir es für den Award eingereicht. Für uns ist der Preis eine Belohnung für die Arbeit», sagt Pascale Hoch, Inhaberin von Kraftkom.

Sie sagt, sie hätten vom Kunden, dessen Kunden sowie Bekannten und Freunden viele positive Feedbacks erhalten. «Am Schluss landeten wir mit zwei anderen auf der Shortlist der Kategorie Design und konnten die Jury überzeugen. Es gab auch noch einen Publikumspreis, bei dem wir auf dem fünften Platz gelandet sind», sagt Hoch.

Herkunft des Gins klar erkennbar

Doch wie kam es zum Redesign des «Gin 27»? Die Werbeagentur wurde dafür eigentlich gar nicht beauftragt. «Wir haben den Gin entdeckt und fanden das vorherige Design schon schön. Aber Schönheit alleine verkauft sich nicht. Wir waren der Meinung, das Design könne optimiert werden, damit sie mehr wahrgenommen wird», sagt Hoch.

So haben sie und ihr Team der Werbeagentur dem Geschäftsführer der Appenzeller Alpenbitter AG, Stefan Maegli, das neue Design vorgestellt: Es wurde allerdings erst ein, zwei Jahre später umgesetzt.

«Wir haben über die Schwachstellen des alten Designs gesprochen und als Pascale Hoch mir das neue gezeigt hat, war es erfreulich, ich dachte aber, man müsse das nicht sofort angehen. Gut Ding braucht Weile», sagt Maegli. Man habe dann aber schon etwas ändern wollen und intern war man sich schnell einig, dass dieses Design das richtige ist.

Das weisse Etikett und der Scherenschnitt werden im Siebdruck auf die Flasche gebracht. Der schwarze Scherenschnitt bezieht sich klar auf die Herkunft des Gins. «Zuvor hatte die Flasche den klassischen Gin-Look im Industrial Style. Gin ist heute im Trend, daher gibt es viele verschiedene. Und niemand wartet auf einen neuen Gin, daher muss man sich mit der Verpackung abheben», sagt Hoch.

Sie fand, dass mit dem vorherigen Design der Wiedererkennungswert der Appenzeller Herkunft verschenkt wurde. «Wenn das Appenzeller Land etwas hat, dann sind es die kulturellen Hintergründe und Geschichten. Daher wäre es schade gewesen, das nicht ins Design aufzunehmen», sagt Hoch.

Neues Design kommt besser an

«Wir freuen uns, dass Kraftkom den Award gewonnen hat. Das neue Design ist ein absoluter Glücksgriff», sagt Maegli. Er sagt, seitdem die Flasche im neuen Look daherkomme, werde sie mehr wahrgenommen und die Verkaufszahlen seien deutlich gestiegen.

«Nebst der besseren Sichtbarkeit der Flasche sind wir so viel näher an der Herkunft des Gins. Diese Flasche kommt bei den Leuten viel besser an», sagt Maegli. Er sagt, die neue Flasche werde fleissig auf Instagram und Facebook geteilt.

Es ist nicht das erste Mal, dass eines der Produkte der Appenzeller Alpenbitter AG beim Swiss Packaging Award einen Preis erhalten hat. Schon der Likör «Amarno» wurde für das Design ausgezeichnet.

Der Gin 27 kommt mit dem Scherenschnitt auf der Flasche so gut an, dass auch der Grossverteiler Coop sich entschieden hat, den Gin national in das Sortiment aufzunehmen. «Natürlich nicht nur wegen des Designs, der Inhalt muss natürlich auch stimmen», sagt Hoch. Seit vergangenem Oktober kann man den Gin dort kaufen. Für die Appenzeller Alpenbitter ist dies ein grosser Erfolg und für die Werbeagentur eine weitere Belohnung für die Arbeit.

«Ich glaube, mit dem alten Design hätten wir es nicht geschafft, ins Sortiment von Coop zu kommen. Das neue war matchentscheidend dafür», sagt Maegli. Er sagt, die alte Flasche sei zwar schön gewesen, habe aber ihre Aufgabe aufzufallen, nicht erfüllt.