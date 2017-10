Der «Seealpsee» putzt sich fürs Jubiläum raus

Das schöne Herbstwetter lockt auch dieses Jahr zahlreiche Wanderer hoch zum Seealpsee. Doch wer geplant hat, im gleichnamigen Berggasthaus einzukehren, wird vor verschlossenen Türen und zwischen reichlich Baumaterial stehen. Das Restaurant «Seealpsee» wird über die Wintermonate umgebaut und renoviert. «Wir haben das Berggasthaus bereits einen Monat früher geschlossen als üblich, um den Umbau grösstenteils vor einem möglichen Wintereinbruch fertig gestellt zu haben. Bisher hatten wir Petrus auf unserer Seite, sodass alles planmässig vorwärts ging», sagt Wirtin Madeleine Parpan.

Um den Umbau effizient voranzubringen, hat sich die Wirtefamilie entschieden, den Beton mit dem Helikopter zu transportieren. Die Holzelemente für einen Anbau wurden ebenso per Helikopter eingeflogen. «Ob weitere Flüge nötig sein werden, hängt vom Schneefall und vom Verlauf des Winters ab», sagt Parpan. Vorerst hoffe man auf einen späten Wintereinbruch, damit die Zufahrtsstrasse so lange wie möglich befahrbar bleibe.

Wiedereröffnung im Frühling

Im Moment seien die Dachdecker, Spengler, Gipser und Maler mit Arbeiten am Dach und an der Fassade beschäftigt. Im Innenbereich seien Heizungsmonteure, Maurer, Sanitäre und Elektroinstallateure und allen voran die Holzbauer am Werk. Durch den Umbau sollen unter anderem die Betriebsabläufe in der Küche optimiert werden. Aus diesem Grund entsteht Richtung Bach ein Anbau. Weiter sollen die Lagerkapazitäten im Keller erhöht werden. Ebenso werden die Küche und das Restaurant komplett neu und den heutigen Standards angepasst. «Wir freuen uns sehr darauf, unsere Gäste ab kommendem Frühling im neuen, heimeligen und gemütlichen Restaurant bewirten zu können», sagt Parpan.

Neuer Glanz zum Jubliäum

Das Timing für den Umbau könnte nicht besser sein. Denn im kommenden Mai feiert das Berggasthaus Seealpsee sein 150-Jahre-Jubiläum. «Wir wussten bereits vor vier Jahren bei der Übernahme des Berggasthauses, dass uns früher oder später ein Umbau bevorsteht. Seit dem letzten Umbau in den Jahren 1984/ 1985 ist doch einige Zeit vergangen. Aber natürlich freuen wir uns, dass unser Restaurant pünktlich zum Jubiläum in neuem Glanz erstrahlt.»