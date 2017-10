Sexy Lehrer Zeki Müller ist zurück

Schauspieler Elyas M'Barek spielt den chaotischen Lehrer Zeki Müller. © Keystone/DPA/Tobias Hase

Die Asi-Klasse ist zurück: Morgen kommt der dritte Teil von «Fack Ju Göthe» in der Schweiz in die Kinos. Gestern Abend präsentierte die Crew den neuen Film in Zürich. Dabei war Hauptdarsteller Elyas M’Barek.