Der Sommer kommt zurück

Es war ein Huddelwetter am Sonntag. Doch damit ist schneller Schluss, als man erwarten würde. Denn schon am Montag erwartet uns strahlender Sonnenschein. Es wird wieder sommerlich warm, also 23 Grad in Chur, sanfte 20 Grad in St.Gallen. Das prognostiziert SRF Meteo.

Doch bereits am Dienstag wird es auch in St.Gallen 24 Grad warm. Am Mittwoch steigt das Thermometer dann auf satte 27 Grad, das bleibt dann auch am Donnerstag so. Auf den Freitag ist die nächste Störung angesagt. Deshalb: Geniess die nächsten schönen Wochentage, sofern du kannst! Etwas Erholung nach den nassen Festivaltagen ist sowieso mehr als nötig.

(red.)