Der Sonntagmorgen auf FM1Today

Die Kirche als Single-Börse? Wieso nicht, dachte sich die reformierte Pfarrerin in Stäfa. Sie hatte die Idee, in ihrer Kirche Speeddating anzubieten. Das Angebot hat so gut eingeschlagen, dass sie nächstes Jahr wieder ein Speeddating auf den Kirchenbänken anbietet. Wie das funktioniert, erfährst du hier.

Beim Zusammenprall zweier Achterbahnen an der am Samstag eröffneten Basler Herbstmesse sowie bei einem Unfall auf einem Karussell sind am Abend insgesamt sechs Personen verletzt worden, eine davon schwer. Zum Artikel.