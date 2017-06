Der Sonntagmorgen mit FM1Today

Den ganzen Sonntag faul rumliegen? Das wäre schon schön. Dabei könnte man es machen wie die wilden Girls von Frauenfeld und Fussball spielen gehen. In Frauenfeld spielen derzeit die Frauen grosses Fussball. Die Mannschaft der Frauen ist nämlich ungeschlagen und kann darum aufsteigen. Yeah! Hier zur Geschichte…

Wer heute nicht Fussball spielen mag, weil er gestern zu deftig am Wiler Weier feiern war ist entschuldigt. Dort fand das 17. «Rock am Weier» Festival statt. UND.ES.WAR.MEGA!!! Unser Reporter mischte sich unter das Volk und feierte zünftig mit. Wir haben Bilder eines traumhaften Sommerfestivals. Hier zur Geschichte…

Falls jemand am Freitag bei Gabalier oder gestern am Rock am Weier den ultimativen Partner gefunden haben sollte – jetzt zusammen aufwacht – und immernoch bleiben will. FM1 war an einem Ehevorbereitungskurs. Klingt komisch – gibt es aber wirklich und hat wirklich interessante Hinweise dazu, wie man wohl noch hunderte Festivals zusammen verbringen kann. Hier die Geschichte…

Und wenn du heute in der Badi chillen gehst. Noch ein FM1Today-Klassiker: Diese Badi-Typen kennst du bestimmt.

In diesem Sinne. Herzliche Grüsse aus der Redaktion. Wir schauen schon der Uhr zu und zählen dabei die Stunden, bis wir in die Badi dürfen… YEAH!!

(rar)