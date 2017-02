Der Super Bowl von A bis Z

American Football, oder einfach nur Football, hatte in Europa jahrzehntelang kaum einen Stellenwert. Zu kompliziert die Regeln, zu schwerfällig das Spiel. In letzter Zeit erfreut sich das hochtaktische und raue Football aber auch in unseren Gefilden an immer mehr Zuschauern. Der Super Bowl, der Final der National Football League findet traditionell am ersten Sonntag im Februar statt. Der Final wird dieses Jahr zum 51. Mal ausgetragen (Super Bowl LI). Bestimmt zählt auch ihr die eine oder andere footballverrückte Person zu euren Freunden.

Falls das so ist und ihr null Plan habt, worum es eigentlich geht, gibt es hier Hilfe. Hier ist das Football-ABC

A – Atlanta Falcons: Die Atlanta Falcons sind einer der beiden Finalisten des diesjährigen Super Bowl. Den Titel haben sie noch nie gewonnen.

B – Brady, Tom: Brady gilt unter vielen Football-Fans als der beste Quarterback (-> Siehe “Q”). Er spielte in seiner Karriere schon in 33 Playoff-Spielen und hat 24 davon gewonnen – absoluter Rekord. Zum Vergleich: Von den 32 Mannschaften der Liga haben lediglich die Steelers (36), die Cowboys (33), die 49ers (30) und die Patriots (30 -> Siehe “P”) mehr gewonnen.

C – Challenge: Im American Football gibt es den Videobeweis. Bei strittigen Entscheidungen kann ein Coach eine rote Flagge auf das Spielfeld werfen und so eine Überprüfung durch die Schiedsrichter verlangen. Dies kann er zweimal pro Spiel machen. Hat er beide Male recht, bekommt er noch eine dritte Challenge.

D – Defense: Die Defense, oder Verteidigung, besteht aus mehreren Linien. Die erste veruscht ein Laufspiel zu blocken, die zweite greift den Quarterback an und versucht kurze Passspiele zu verhindern und die hinterste Linie ist gegen lange Pässe aufgestellt.

E – Endzone: Die Endzone liegt hinter der 0-Yard-Linie. Erreicht eine Mannschaft diese Zone, bekommt sie Punkte. Mit einem Pass oder einem Laufspiel in diese Zone, gibt es sechs Punkte (Touchdown -> “T”), bei einem Kick durch die gegnerischen Torstangen nach einem Touchdown einen zusätzlichen Punkt und bei einem Kick ohne vorangegangenen Touchdown drei Punkte (Field Goal -> “F”).

F – Field Goal: Ein Field Goal ist ein erfolgreicher Kick des Footballs durch die gegnerischen Torstangen und gibt drei Punkte. Wird nach einem Touchdown der Football durch die Torstangen gekickt, heisst das Point after Touchdown und gibt einen Punkt.

G – Girlfriends: Die Freundinnen der Footballspieler… Natürlich muss man hier in erster Linie Gisele Bündchen erwähnen, die Frau von Patriots-Quarterback Tom Brady. Die Freundin von Falcons-Quarterback Matt Ryan ist Sarah Marshall, die für die Frauen-Basketball-Liga arbeitet.

H – Häppchen: Beim Super Bowl geht es natürlich in erster Linie um den Sport. Mindestens so wichtig – als Zuschauer – sind natürlich die Häppchen und die Getränke zum Anlass.

I – Interception: Bei der Interception wird der gepasste Ball von einem Verteidiger abgefangen.

J – Jon Bon Jovi: Beide Final-Mannschaften haben einige prominente Fans. Ok, die Patriots ein bisschen mehr. Besonders schön ist diese Szene, bei der Jon Bon Jovi zusammen mit den Patriot-Fans seinen eigenen Song feiert:



K – Kick Off: Zu Beginn jeder Spielhälfte, nach einem Touchdown und nach jedem Field Goal wird der Ball durch einen Schuss wieder ins Spiel gebracht.

L – Line of Scrimmage: Wörtlich heisst das Gedrängelinie. Die Line of Scrimmage ist eine imaginäre Linie, die vor Beginn eines Spielzugs nicht überschritten werden darf. Sie wird vor jedem Spielzug neu festgelegt.

M – Münzwurf: Zu Beginn des Spiels gibt es einen Münzwurf. Der Sieger darf wählen, ob seine oder die gegnerische Mannschaft zuerst einen Kick Off macht.

N – New England Patriots: Die Patriots sind die zweite Mannschaft im Super Bowl. Sie gelten als klare Favoriten. Die Patriots haben schon vier Mal den Super Bowl gewonnen.

O – Offensive Line (OL): Die OL steht direkt vor dem Quarterback und besteht aus fünf Spielern. Sie versuchen, den Quarterback vor den angreifenden Verteidigern zu schützen.

P – Penalty: Bei einer Regelverletzung gibt es eine Strafe (englisch: Penalty). Der Schiedsrichter kommuniziert den Verstoss und die Strafe über die Stadion-Lautsprecher. Strafen sind hier meist Raumverluste.

Q – Quarterback: Der Quarterback ist der wichtigste Spieler der Offensive. Der Quarterback schaut darauf, dass die Spielzüge des Trainers auch umgesetzt werden und passt sie notfalls an. Er ist der einzige Spieler, der den Ball nach vorne passen darf.

R – Regeln: Es gibt wohl kaum eine Sportart, die so viele Regeln hat, wie American Football. Die meisten Regeln dienen dem Schutz der Spieler, da die Verletzungsgefahr sehr gross ist. Keine Panik: Auch viele Spieler kennen nicht alle Regeln…

S – Sack: Wenn ein Quarterback gestoppt wird, bevor er einen Pass spielen kann, nennt man das Sack.

T – Touchdown: Darum geht es im Football. Beim Touchdown wird der Ball per Pass oder Laufspiel in die gegnerische Endzone gebracht. Dabei genügt es, wenn der Ball nur schon die Endzone – auch in der Luft – berüht. Der Spieler muss jedoch den Ball unter Kontrolle haben, sonst gilt das nicht als Touchdown. Ein Touchdown gibt sechs Punkte.

U – Unterhaltung: Wo Amis Sport treiben, gibt es auch eine Show. Cheerleader, Musik und krassinger Fahnen vong Patriotismus her. Die Nationalhymne wird dieses Jahr vom Countrystar Luke Bryan gesungen, in der Halbzeit-Show tritt Lady Gaga auf. Ach ja: Das US-amerikanische Pendant zur Patrouille Suisse fliegt auch noch über das Stadion.

V – Vince-Lombardi-Trophy: Um diese Trophäe geht es. Sie ist der Pokal des Super Bowls. Der Pokal wurde 1971 zu Ehren des legendären Coaches der Green Bay Packers, Vince Lombardi, so genannt. Lombardi hat mit den Packers die ersten beiden Super Bowls gewonnen. Die Vince-Lombardi-Trophy ist 3,5 Kilogramm schwer und 55 cm gross. Das Siegerteam darf den Pokal behalten, es ist kein Wanderpokal.

W – Werbung: Für den Super Bowl werden extrem hohe Summen für die Werbung bezahlt. In diesem Jahr kosten 30 Sekunden bis zu fünf Millionen US-Dollar. Die Firmen lassen für diese Gelegenheit meist spezielle Werbungen produzieren.

X – X’s and O’s: Die Coaches haben jeden Spielzug geplant. Dabei steht ein X für einen Verteidiger und ein O für einen Angreifer auf der Taktiktafel.

Y – Yards: Das Spielfeld ist in Yards aufgeteilt. Die gesamte Länge des Felds ist 100 Yards (91,44 Meter). Die angreifende Mannschaft hat jeweils vier Versuche (Downs), 10 Yards zu überwinden. Wenn sie dies schaffen, bekommen sie wieder vier Downs für die nächsten 10 Yards. Schaffen sie es nicht, bekommt die gegnerische Mannschaft den Ball.

Z – Zahlen: Die Amis lieben Statistiken. Natürlich werden diese auch regelmässig während den Übertragungen der Football-Spiele eingeblendet.

(red.)