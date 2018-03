Der Torfall von Madrid jährt sich zum 20. Mal

Der Torfall von Madrid ereignete sich vor dem Halbfinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund am 1. April 1998 © KEYSTONE/AP/KARL-HEINZ KREIFELTS

Der Torfall von Madrid ist 20 Jahre her, aber immer noch in aller Munde. Unvergessen ist die schier endlose Suche nach einem Ersatz-Tor im Estadio Santiago Bernabéu am 1. April 1998.