Der Trump Tower brennt

Das Feuer brach am Montagmorgen um 7 Uhr Ortszeit im New Yorker Stadtteil Manhattan aus. Gemäss Medienberichten gab es keine Verletzten.

Das Feuer kam aus den oberen Stockwerken, wie dieses Video zeigt. Gemäss dem Nachrichtensender ABC brach das Feuer an einem Schaltkasten aus.

#FireandFury indeed in the #Trump empire: Trump Tower in New York City on fire. pic.twitter.com/aNSeFoWVaT

— Gerry Hassan (@GerryHassan) January 8, 2018