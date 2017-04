Der unscheinbare Umweltsünder

58 Milliarden Kaffeebecher werden pro Jahr verwendet, nur jeder 400. Becher recycelt. © (Spencer Platt/Getty Images)

Sie gehören zum Bild der Gesellschaft inzwischen dazu: Kaffeebecher aus Pappe. Am Kiosk, an der Tankstelle und auch in Büros sind Pappbecher weit verbreitet. To Go ist beliebt, belastet aber die Umwelt. Doch wie schädlich sind die Becher wirklich?