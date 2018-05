Der Vitaparcours wird 50

Zwei Kinder im Jahr 1968 im Vitaparcours beim Zoo Zürich. © (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str)

Sport in der freien Natur ist sehr beliebt. Der Vitaparcours eignet sich daher ideal für Outdoor-Fans. Am Freitag wird der Vitaparcours 50 Jahre alt. Erfunden wurde er in der Schweiz.