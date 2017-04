Der Winter kommt zurück

«Es gibt nochmals ein Wintercomeback – vorallem in den Bergen», sagt Reto Vögeli von Meteonews. Oberhalb von 2000 Meter gibt es es zwischen Sonntag bis Mittwoch bis zu einem Meter Neuschnee. Ab Wochenstart fliesst sehr kalte Luft aus Skandinavien und dem Baltikum in den Alpenraum. «In der zweiten Wochenhälfte wird es zwar sonniger,aber in der Nach sternenklar, was zu Frost führen wird – alles andere als optimal für die weit fortgeschrittene Vegetation», sagt Vögeli.

Schnee- und Graupelschauer am Dienstag

Im Norden dürfte es ab Sonntagabend bis Mittwoch wiederholte Niederschläge geben. Ab Dienstag gibt es zudem nassen Schnee oder Schneeregen bis in tiefe Lagen. Besonders in mittleren und höheren Lagen müssen Autofahrer teilweise mit schwierigen und winterlichen Strassenverhältnissen rechnen.

Während die Berge nochmals tief eingeschneit werden, fallen die Niederschlagssummen im Flachland geringer aus, wie Meteonews schreibt. Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauer sind am Dienstag und Mittwoch aber auch hier einzuplanen, vereinzelt auch begleitet von Blitz und Donner.

Frotsgefahr ab Donnerstag

Geschützt durch die Alpen bleibt es im Süden trocken und meist sonnig. Am Dienstag und Mittwoch bläst am Alpensüdhang stürmischer Nordföhn – die Waldbrandgefahr bleibt akut!

Ab Donnerstag gibt es zwar eine deutliche Wetterbesserung und auch im Norden wieder mehr Sonnenschein, dadurch werden aber auch die Nächte sternenklar und frostig kalt. Es herrscht dann grosse Frostgefahr.