Der Wolf hat im Kanton Freiburg Spuren hinterlassen

Anhand von Haar- und Kotspuren soll der Jungwolf identifiziert werden. © Service des forêts et de la faune.

Ein junger Wolf ist im Kanton Freiburg auf Entdeckungstour: Nachdem er diese Woche in Bulle und Broc gesichtet wurde, tauchte er am Samstag in der nahen Ortschaft Charmey auf. Spezialisten haben Kot und Haare des Jungtieres gefunden und wollen ihn nun identifizieren.