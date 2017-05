Der Zynismus der St.Gallen-Fans

So sieht die Lage des FC St.Gallen für einen Twitter User aus. Das Haus brennt, aber der FC St.Gallen bleibt untätig. © Screenshot Twitter

Es ist die fünfte Pleite in Serie. Seit ganzen sieben Spielen ist der FC St.Gallen nicht mehr als Sieger vom Platz gegangen. «Zinnbauer raus» gehört dieser Tag genau so in den Kybunpark wie Egger’s Catering. Die besten Reaktionen auf die prekäre Situation der Grün-Weissen gibt es hier.