Derzeit fast 13’000 Reichsbürger in Deutschland

Erkennt den deutschen Staat nicht an: Eine gelbe Linie verdeutlicht die "Landesgrenze" um das Anwesen eines Reichsbürgers in Bayern. (Archiv) © Keystone/DPA dpa/A3609/_DANIEL KARMANN

In Deutschland gibt es nach Regierungsangaben derzeit rund 12’900 sogenannte Reichsbürger. Rund 700 von ihnen haben einen Waffenschein.So heisst es in einer Antwort des Innenministeriums auf Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion, aus der die «Mitteldeutsche Zeitung» am Samstag berichtete.