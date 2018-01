Gerade noch gut gegangen: Gregor Deschwanden gewann sein K.o.-Duell in Garmisch knapp © KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER

Gregor Deschwanden steht beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen im Finaldurchgang.Der Luzerner setzte sich mit 121,5 m im K.o.-Duell gegen den Russen Denis Kornilow durch und belegt den 29. Zwischenrang. Simon Ammann und Killian Peier waren an Silvester in der Qualifikation gescheitert.