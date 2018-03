Deshalb brannte dieses Bauernhaus nieder

Am 9. Februar stand in Walzenhausen ein Bauernhaus in Vollbrand. Weil das Gebäude an einem abgelegenen Ort steht, gingen die Löscharbeiten langsamer voran als sonst. Personen und Tiere kamen keine zu Schaden – das Bauernhaus war aber nicht mehr zu retten.

Ermittlungen am Brandort haben nun Erkenntnisse zur Ursache des Feuers ergeben. Demnach entstand der Brand in der angebauten Scheune des Bauernhauses. Die Brandspuren deuten laut einer Polizeimeldung daraufhin, dass der Ausbruch im Zusammenhang mit unvorsichtigem Deponieren von Asche stehen dürfte.

(Kapo AR/red.)