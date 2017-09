Design-Power-Paar Eames im Vitra-Museum

Ein Power-Paar in Sachen Design: Das Vitra-Museum in Weil am Rhein widmet Charles und Ray Eames eine grosse Retrospektive. © Bild: Vitra Desig Museum

Noch heute lassen seine Entwürfe aus den 1950er-Jahren Designliebhaber strahlen und in angesagten Möbelläden die Kassen klingeln. Nun widmet das Vitra Design Museum in Weil am Rhein dem Designerpaar Charles und Ray Eames eine grosse Ausstellung.